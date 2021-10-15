Семейный психолог описала образ идеального отца-одиночки

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Семейный психолог Татьяна Потемкина в беседе рассказала, какими качествами должен обладать отец, чтобы самостоятельно воспитывать ребенка.

По статистике, число семей, состоящих из отцов-одиночек с детьми, в России выросло в промежутке между двумя последними переписями населения, проходившими в 2002 и 2010 годах. По мнению психолога, мужчина вполне может самостоятельно справится с воспитанием ребенка, но для этого ему необходим набор определенных качеств.

— Качества идеального отца: умение заботиться, понимать, руководить без насилия, понимание потребностей ребенка, знание его возрастной психологии. Все это помогает отцам воспитывать детей самостоятельно, — пояснила она в комментарии Nation News.

По словам эксперта, мужчины сталкиваются с такими же проблемами при воспитании детей, что и женщины. В обществе отцам-одиночкам бывает непросто, так как социальное восприятие отцовства сильно отличается в стране. Мужчина, который в одиночку воспитывает ребенка, некоторым людям может казаться странным. Поэтому мужчина, который решился на подобный поступок, должен быть уверен в себе и независим от чужого мнения.

— Мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей — делают большое дело, — отметила Татьяна Потемкина.

До этого психотерапевт поддержала появление Дня отца в России.