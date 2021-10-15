Сергей Собянин заявил об открытии еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе 18 октября откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в пятницу, 15 октября, во время осмотра уже открытого центра вакцинации от заболевания в Государственном универсальном магазине (ГУМ) и пункта быстрого тестирования.

Глава города отметил, что в настоящее время экспресс-тесты показывают достоверный и эффективный на 80 процентов результат.

— Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население, — заявил Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что около четырех процентов новых случаев заражения коронавирусом выявляют именно с помощью быстрых тестов.

— Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет таким эффективным направлением для профилактики «ковида», — добавил он.

Также Сергей Собянин напомнил москвичам, а в особенности лицам старшего возраста, о важности вакцинации против COVID-19.

РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Москвы уточнило, что с 11 октября пункт экспресс-тестирования в ГУМе посетили почти 900 человек.

В четверг, 14 октября, Сергей Собянин рассказал о старте еще одного розыгрыша квартир для горожан, которые привились первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции или прошли ревакцинацию первым компонентом препарата или однокомпонентной вакциной.

Новую акцию назвали «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Организатором выступила Московская торгово-промышленная палата.