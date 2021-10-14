Сергей Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 октября, сообщил о старте еще одного розыгрыша квартир для горожан, которые привились первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции или прошли ревакцинацию первым компонентом препарата или однокомпонентной вакциной.

Новую акцию назвали «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Организатором выступила Московская торгово-промышленная палата.

В розыгрыше недвижимости смогут принять участие только граждане РФ от 18 лет с московским полисом обязательно медицинского страхования (ОМС).

С 27 октября в течение пяти недель будут разыгрываться по две однокомнатные квартиры в столице. По мнению московских властей, такие меры позволят замотивировать граждан к вакцинации против коронавируса.

Для участия в мероприятии необходимо сделать прививку с 18 октября по 21 ноября текущего года.

Первое объявление победителей пройдет 27 октября в эфире телеканала «Москва 24», передает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 13 октября, в оперштабе столицы предупредили москвичей, что у пожилых людей коронавирус проходит тяжелее и вызывает большую смертность. При этом 50 процентов таких заболевших требуют стационарного лечения.

Помимо этого, у лиц старшего возраста при коронавирусной инфекции стремительно ухудшается состояние: за три дня симптомы могут стать значительно серьезнее.