Андрей Бочкарев рассказал о старте благоустройства около станции метро «Сокольники»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Работы по благоустройству стартовали на территории возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Сокольники» до одноименного парка. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что площадь ремонтируемого объекта составляет около 40 тысяч квадратных метров.

— Мы продолжаем работу по вводу в эксплуатацию станции «Сокольники» северо-восточного участка БКЛ и приступили к благоустройству прилегающей территории... От станции метро ко входу в парк «Сокольники» будет проложена аллея, высаженная липами и многолетними растениями, с клумбами-скамейками, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что для местных жителей, пассажиров и посетителей парка создадут комфортное и современное общественное пространство.

При этом вокруг новой станции БКЛ специалисты высадят растения на территории около двух с половиной тысяч квадратных метров.

— Основная часть клумб будет оформлена барбарисом, а также горной сосной, туей и другими сортами хвойных растений, — уточнил заместитель мэра Москвы.

Также Юрий Кравцов, генеральный директор «Мосинжпроекта», сообщил, что в композицию аллеи возле станции «Сокольники» интегрируют пять вентиляционных киосков, архитектурные инсталляции и площадки для проведения праздников и ярмарок.

— На сегодняшний день в рамках благоустройства уже более чем на 15 процентов выполнено асфальтирование и устройство уличного освещения, и на 12 процентов — выкладывание плитки, — заключил Юрий Кравцов.

В четверг, 14 октября, в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы рассказали, что основные работы по комплексному благоустройству территории, прилегающей к станции БКЛ «Аминьевская», планируется завершить до конца декабря. Уточняется, что общая площадь благоустройства составит более 26 гектаров.