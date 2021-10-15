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Названы симптомы рака груди, с которыми нужно срочно идти к онкологу

Юлия Евграфова

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Общество
Названы симптомы рака груди, с которыми нужно срочно идти к онкологу
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Женщинам после 37 лет стоит обращаться за консультацией к онкологу-маммологу для исключения злокачественных опухолей. Также это необходимо делать незамедлительно при появлении ряда симптомов. О них в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал онколог-маммолог, пластический хирург Александр Братик.

— Для женщин очевидными признаками рака груди являются растяжение кожи в области опухоли, асимметрия молочной железы или втяжение соска. Стоит также знать, что рак не сопровождается болью в груди, если это не запущенная форма, не присоединилась уже инфекция. Поэтому все, что касается боли, — это воспалительные заболевания, связанные с доброкачественной мастопатией, — уточнил врач.

По словам Братика, у девушек моложе 40 лет рак груди встречается гораздо реже. Если же в семье у кого-то уже был выявлен диагноз «злокачественная опухоль молочной железы», то высок риск генетической предрасположенности к этому заболеванию. По мнению маммолога, тогда девушке стоит показаться специалисту в 20–25 лет и сдать необходимые анализы.

Также собеседник «ВМ» подчеркнул, что с помощью УЗИ можно выявить различные образования в груди. Однако, как считает специалист, делать эти обследования постоянно без острой необходимости не нужно. Только при наличии вышеперечисленных факторов и неприятных симптомов.

Как сообщал онколог, хирург-онколог, маммолог-онколог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Владимир Воротников, главной причиной появления любого вида рака является мутация клеток. Сам этот процесс — естественный и нормальный, он идет в течение всей жизни, пояснил эксперт. По его мнению, большинство из мутаций — важные и полезные. Но есть и те, которые могут принести вред организму.

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