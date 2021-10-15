Сенатор Святенко: Реализация потенциала женщины является инвестицией в развитие страны

Фото: Пресс-служба Совфеда

Реализация потенциала женщины является инвестицией в развитие страны. Об этом заявила сенатор, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко в пятницу, 15 октября.

— Самореализация женщины — это вклад не только в личные интересы, но и инвестиция в развитие страны: в развитие производства, образования, спорта, культуры, в защиту общественного порядка и в целом национальной безопасности. Развивающаяся мама — это пример для подрастающего поколения, а значит, залог сильной нации — сильного государства, — рассказала политик.

Доля женщин в парламенте от 30 до 40 процентов, по ее словам, позволяет эффективнее решать проблемы социальной сферы, охраны материнства и детства. Святенко уточнила, что в 2020 году в трудовое законодательство внесли изменения по развитию гибких форм занятости и защиты трудовых прав дистанционных работников.

Нововведения, как подчеркивает сенатор, значительно помогут женщинам с детьми совмещать труд и воспитание детей. Так, в Москве действует система переобучения и повышения квалификации, добавила член верхней палаты парламента.

Подобная помощь должна быть рядом, так как женщинам, выходящим из отпуска по уходу за детьми, трудно найти время для этого, уверена Святенко. При этом столица, отмечает политик, развивает комплекс мер по сохранению уровня рождаемости и улучшению демографической ситуации.

Система поддержки материнства и охраны детства в Москве позволяет семьям пережить первые годы жизни ребенка, подчеркивает сенатор. В фокусе социально-экономической политики страны должна находиться гармоничная система поддержки самореализации женщины как матери и сотрудницы, приводит слова Святенко агентство городских новостей «Москва».