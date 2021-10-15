Коммунальные службы Подмосковья готовы к ухудшению погодных условий

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Коммунальные службы Подмосковья усилили работу и готовы к ухудшению метеорологических условий, о которых предупреждают синоптики, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Под влиянием циклона в ближайшие дни в регионе возможны заморозки и метель.

— Подмосковная аварийно-восстановительная служба привела в повышенную готовность силы и средства, — рассказал глава областного Министерства жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Он уточнил, что в муниципалитетах на дежурствах находятся 927 бригад. В их составе почти 10,5 тысячи специалистов, 3,7 тысячи единиц техники.

На случай перебоев в энергоснабжении или сбоев на объектах водоснабжения наготове бесперебойные источники питания.

До этого сообщалось, что дороги и тротуары в Москве начали промывать специальным шампунем. С его помощью очистили мазутные, масляные пятна и прочие загрязнения. Отмечается, что используемые шампуни абсолютно безопасны. Средства полностью разлагаются в почве, а в их составе не содержится кислот и щелочей.