Новый порядок вывоза детей за границу заработает в России в октябре

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С 17 октября в России вступит в силу новый порядок вывоза детей за границу. Об этом сообщили в пресс-центре МВД в пятницу, 15 октября.

— 6 октября этого года в Министерстве юстиции РФ зарегистрирован приказ МВД России от 31 августа 2021 года № 651 «Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ». Он вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России, — говорится в сообщении.

Новый приказ создан в рамках закона о порядке выезда и въезда в Россию от 1 июля. Тот совершенствовал порядок решения вопроса выезда детей за пределы России в сопровождении одного из родителей.

Оба законных представителя несовершеннолетнего, согласно новому порядку, получат право заявить несогласие на выезд ребенка, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД.

Кроме того, один из родителей при вывозе ребенка сможет запретить выезд в конкретную страну на определенный срок. Это, как уточнили в МВД, позволит представителям установить ограничения исходя из «сложившихся жизненных обстоятельств».

Родитель, заявивший о запрете на выезд ребенка, сможет сам вывезти его за рубеж. Это будет возможно только при наличии российского гражданства.

Подавшие заявление о несогласии на выезд родители получат возможность отозвать его во внесудебном порядке. С этой целью необходимо будет обратиться в любое подразделение по вопросам миграции или дипломатическое представительство.

Родители-иностранцы, согласно новому закону, не смогут выехать с ребенком за пределы России при заявлении о запрете на его выезд. Заявления о несанкционированном вывозе ребенка за рубеж будут впредь рассматриваться за два рабочих дня, отмечает ТАСС.