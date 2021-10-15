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Сергей Собянин поздравил столичных врачей скорой помощи с днем рождения их службы

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин поздравил столичных врачей скорой помощи с днем рождения их службы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников Центральной станции скорой медицинской помощи имени Пучкова в столице с днем рождения их службы. Соответствующее торжественное обращение он опубликовал в пятницу, 15 октября, на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города отметил, что сейчас врачами, фельдшерами и медсестрами в столице работают «настоящие герои нашего времени».

— И сегодня они отмечают день рождения своей службы в столице. Поздравляю врачей, фельдшеров, медсестер и водителей скорой с праздником. Вы вовремя оказываете помощь пострадавшим, доставляете пациентов на лечение в стационар, а порой и спасаете жизнь человеку, — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что город ценит труд сотрудников скорой помощи и старается создать максимально удобные и современные условия их работы. При этом он оценил вклад таких медиков в предотвращение распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Также Сергей Собянин подчеркнул, что Станция скорой помощи имени Пучкова является одной из самых крупных и оснащенных в мире.

— Но ничто не заменит ваш профессионализм и большой медицинский опыт. Спасибо огромное за верность своему делу, — заключил мэр Москвы на странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее глава города рассказал, что в городе 18 октября откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. По его словам, в настоящее время экспресс-тесты показывают достоверный и эффективный на 80 процентов результат.

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