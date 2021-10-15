«Каждый день — событие»: Арзамасова поделилась чувствами от материнства

Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова, отмечая два месяца со дня рождения сына Льва, рассказала, что старается растягивать красивые минуты, «как леденец».

— Мне кажется, что я родилась с философией «здесь и сейчас». Поэтому моменты я смакую. Самые красивые из них растягиваю в сознании, — написала артистка.

Бабушка Льва, позвонив Арзамасовой, удивилась круглой дате, ведь «кажется, что только вчера родился». На это актриса ответила своей матери, что ей самой так не кажется.

Пробелов в восприятии длиною в месяцы и годы, по ее словам, у нее нет, так как «каждый день — событие». Данный «естественный процесс» может застать ее во взрослой жизни, а сейчас она растягивает красивые минуты, «как леденец», заключила Арзамасова.

«Такое отношение доброе и светлое к зрителю — ключик к сердцам и душам людей»; «Как красиво написано вами, Лиза!»; «Левушке — здоровья, а вам — радости»; «Идеальная жизненная философия»; «Будет все с Божьей помощью, а по-другому никак»; «Как бы хотелось иметь в своем окружении только таких людей, как вы», — написали подписчики.

Арзамасова родила сына 14 августа. Тогда же актриса сообщила поклонникам, что и она, и малыш чувствуют себя замечательно.