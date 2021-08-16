Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Арзамасова поделилась первым фото из больничной палаты после родов

Анастасия Волоснова

Общество
Арзамасова поделилась первым фото из больничной палаты после родов
Фото: instagram/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала первый снимок из больничной палаты, который сделала после родов. В своем Instagram-аккаунте она рассказала о состоянии своего новорожденного сына.

Лиза Арзамасова впервые стала мамой в субботу, 14 августа. На своей странице в Instagram она поделилась трогательным снимком, на котором они вместе с мужем нежно обнимают новорожденного ребенка.

Актриса в своем новом посте сообщила поклонникам, что и она, и малыш чувствуют себя замечательно.

— 14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 сантиметра. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно! — написала Арзамасова.

Она поблагодарила фанатов за поддержку. В ответ поклонники оставили под постом еще больше восторженных комментариев и добрых пожеланий.

«Мамочка! Очень красивая и счастливая»; «Красивая какая! Лизонька, счастья вам! Пусть сыночек будет счастливым и здоровым!»; «Сколько света струится из твоих глаз. Поздравляю вашу семью!», — написали подписчики.

В декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Пара длительное время скрывала свои отношения. В апреле 2021 года они сообщили, что ждут ребенка.

Арзамасова также рассказывала о взаимоотношениях с сыном своего мужа от первого брака. В настоящее время 17-летний Мартин живет вместе с отцом и его новой женой

Читайте также:
родыфотографииЛиза Арзамасова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Соревнуется с Транссибом

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Все мнения
О проекте