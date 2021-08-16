Арзамасова поделилась первым фото из больничной палаты после родов

Фото: instagram/liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала первый снимок из больничной палаты, который сделала после родов. В своем Instagram-аккаунте она рассказала о состоянии своего новорожденного сына.

Лиза Арзамасова впервые стала мамой в субботу, 14 августа. На своей странице в Instagram она поделилась трогательным снимком, на котором они вместе с мужем нежно обнимают новорожденного ребенка.

Актриса в своем новом посте сообщила поклонникам, что и она, и малыш чувствуют себя замечательно.

— 14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 сантиметра. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно! — написала Арзамасова.

Она поблагодарила фанатов за поддержку. В ответ поклонники оставили под постом еще больше восторженных комментариев и добрых пожеланий.

«Мамочка! Очень красивая и счастливая»; «Красивая какая! Лизонька, счастья вам! Пусть сыночек будет счастливым и здоровым!»; «Сколько света струится из твоих глаз. Поздравляю вашу семью!», — написали подписчики.

В декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Пара длительное время скрывала свои отношения. В апреле 2021 года они сообщили, что ждут ребенка.

Арзамасова также рассказывала о взаимоотношениях с сыном своего мужа от первого брака. В настоящее время 17-летний Мартин живет вместе с отцом и его новой женой