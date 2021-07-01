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Арзамасова рассказала о «товарищеских» отношениях с сыном Ильи Авербуха

Анастасия Волоснова

Развлечения
Арзамасова рассказала о «товарищеских» отношениях с сыном Ильи Авербуха
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Беременная актриса Лиза Арзамасова рассказала о взаимоотношениях с сыном своего мужа фигуриста Ильи Авербуха. В настоящее время 17-летний Мартин живет вместе с отцом и его новой женой.

Матерью Мартина является бывшая супруга Авербуха фигуристка Ирина Лобачева. В 2007 году она рассталась со спортсменом, а ее сын остался жить с отцом.

Арзамасова не стала раскрывать подробности своего общения с Мартином, однако подчеркнула, что хорошо с ним ладит.

— Отношения хорошие. Смею надеяться, товарищеские, — отметила 26-летняя Лиза Арзамасова в интервью Wday.ru.

Напомним, в декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Пара длительное время скрывала свои отношения. В апреле 2021 года они сообщили, что ждут ребенка. Однако пол малыша звездная пара держала в секрете.

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