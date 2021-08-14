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Лиза Арзамасова родила сына

Юлия Курганова

Общество
Лиза Арзамасова родила сына
Фото: instagram/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова впервые стала мамой. На своей странице в социальной сети Instagram она поделилась трогательным снимком, на котором они вместе с мужем фигуристом Ильей Авербухом нежно обнимают новорожденного.

— Счастье А и А, — написала Арзамасова под фото, добавив значок бесконечности.

Поклонники и коллеги звезды принялись поздравлять супругов и желать здоровья и счастья малышу.

«Счастье и чудо! Слава Богу за все! Малышу здоровья и ангела хранителя!» — написала Елизавета Боярская.

«Лиза! Девочка моя! Поздравляю! Обнимаю! Счастье» — оставила комментарий Елена Валюшкина.

«Лизонька! Примите мои самые нежные поздравления!»; «Поздравляю, ребята! Вот оно настоящая любовь и счастье»; «Мои дорогие, поздравляем от души. Будьте здоровые и счастливые», — написали фолловеры.

Супруги не распространялись о том, как планируют назвать совместного первенца, однако ранее приятель Авербуха уточнил, что семья ждет появления на свет мальчика. Арзамасова рассказывала о взаимоотношениях с сыном своего мужа от первого брака. В настоящее время 17-летний Мартин живет вместе с отцом и его новой женой. В декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Пара длительное время скрывала свои отношения. В апреле 2021 года они сообщили, что ждут ребенка.

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