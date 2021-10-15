Андрей Бочкарев заявил, что работы в тоннеле под Киевским шоссе завершены на 60 процентов

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе Карта всех событий

Строительные работы в тоннеле под Киевском шоссе в составе магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершены на 60 процентов. Об этом рассказал в пятницу, 15 октября, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что протяженность нового участка трассы от Боровского до Киевского шоссе составляет более семи с половиной километров.

— Строительство участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе включает также возведение двух искусственных сооружений: эстакады через Боровское шоссе протяженностью 243 метра и тоннеля под Киевским шоссе длиной 73 метра... На сегодняшний день общую строительную готовность тоннеля под Киевским шоссе мы оцениваем на 60 процентов, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев уточнил, что на объекте специалисты уже завершили работы с монолитными конструкциями. В настоящий момент они монтируют инженерные коммуникации и специализированное оборудование, а также проводят отделку.

Также руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов подчеркнул, что тоннель под Киевским шоссе возводят миланским методом, который позволяет минимально ограничивать движение транспорта во время строительства.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что строительство участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который берет начало от Боровского шоссе и проходит до Киевского шоссе, завершилось на 35 процентов. По его словам, сейчас специалисты возводят эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе и два подземных пешеходных перехода.