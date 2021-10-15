Депутат Перфилова: Конкурс «Доброволец года — 2022» выявит лучшие методики педагогов для волонтерства

Лучшие разработки московских педагогов по методике преподавания представят на конкурсе «Доброволец года — 2022». Проекты создали для развития волонтерства среди учащихся образовательных учреждений. Об этом в пятницу, 15 октября, заявила депутат Московской городской думы, директор школы №2098 Надежда Перфилова.

По ее словам, конкурсная программа включает в себя номинации для учителей, в рамках которых им необходимо разработать систему волонтерской деятельности в школах и колледжах столицы.

— Конкурс «Доброволец года — 2022» включает, в том числе, и номинации для педагогов: им предстоит создать методические разработки по организации волонтерской деятельности в школах. И я призываю всех учителей, которые готовы поделиться своим опытом, идеями, принять в нем участие, — отметила депутат.

Надежда Перфилова добавила, что мероприятие состоится в ноябре текущего года в центре «Патриот. Спорт».

По словам депутата Мосгордумы, последнее время волонтерство среди молодежи активно развивается в городе. В особенности ребята проявили себя в пиковые моменты пандемии коронавирусной инфекции в регионе.

— Сегодня у московских школьников есть множество путей, по которым можно пойти в добровольческой деятельности. Это и экологическое направление, и забота о животных, и патронатные акции, направленные на сохранение исторической памяти — от поисковых отрядов до восстановления памятников, монументов. Выбор огромен, — уточнила Надежда Перфилова.

Также в беседе с агентством городских новостей «Москва» она заключила, что сейчас в волонтерскую деятельность вовлечены около 39 тысяч столичных учащихся школ и колледжей.

С начала учебного года в столичных школах запустили обучающую программу по развитию добровольческого движения «Первый шаг». Ее проводит ресурсный центр «Мосволонтер» совместно с Московским центром «Патриот.Спорт». Участники смогут создавать волонтерские группы, а также будут получать рекомендации по проведению волонтерских акций.