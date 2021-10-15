Известный блогер Саша Спилберг пропала в Москве

Фото: instagram.com/sashaspilberg

Известный блогер Александра Балковская, известная как Саша Спилберг, пропала. Она не выходит на связь уже третий день. Об этом сообщила ее менеджер в Instagram.

— Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ, — написала девушка, добавив в качестве доказательства скриншот переписки, на котором адресованные Спилберг сообщения остаются без ответа.

Подписчики Спилберг восприняли информацию о ее исчезновении по-разному: кто-то выразил искреннее переживание, а кто-то подумал, что происходящее — неудачный пиар.

«Саша, мы по тебе скучаем, очень за тебя волнуемся. Надеемся, с тобой все в порядке»; «Если это пранк, то очень плохой»; «Саш, ну хорош у ж с пиар-ходом, а то пранк уже не смешной будет», — написали подписчики в комментариях к последней публикации Спилберг в Instagram.

Позже менеджер блогера разместила еще одно сторис, в котором приводится переписка с некоей девушкой. Последняя сообщает, что видела Спилберг на парковке у своего офиса.

— Я видела ее. Она заезжала на парковку в … (название места замазано — прим. «ВМ»). Я здесь работаю, и ее машина все еще стоит внизу, — написала подписчица.

1/3 Фото: Instagram / sashaspilberg 2/3 Фото: Instagram / sashaspilberg 3/3 Фото: Instagram / sashaspilberg

Саше Спилберг 23 года. На ее Instagram подписаны 5,1 миллиона человек, на ее канал в YouTube — 6,45 миллиона.