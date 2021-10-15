Бизнец-центр «Академик» на проспекте Вернадского выиграл премию ABB Leaf Awards

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, проспект Вернадского, 41 Карта всех событий

Московский бизнес-центр на проспекте Вернадского «Академик» стал победителем в именитой международной архитектурной премии ABB Leaf Awards. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, такую награду впервые получил российский проект.

— Я очень горжусь тем, как уверенно российские архитекторы заявляют о себе на мировом уровне, и в основном награды получают именно проекты из Москвы. Бизнес-центр «Академик», который находится на проспекте Вернадского, признан лучшим в номинации Best Commercial Building Project престижной премии ABB Leaf Awards, — заявил архитектор.

Сергей Кузнецов уточнил, что «Академик» боролся за победу со старейшим и общепризнанным японским бюро Nikken Sekkei, а также участниками из Великобритании, США, Китая, Индии, Австралии, Южной Кореи, Турции и Европы.

Церемония награждения прошла в четверг, 14 октября, в Лондоне. Победителей выбрали представители ведущих архитектурных бюро мира: Foster + Partners, Werner Sobek, Zaha Hadid и других.

Также в четверг, 14 октября, ресторанная отрасль Москвы получила мировое признание. Так, семь заведений общественного питания в Москве получили награду красного гида «Мишлен». При этом два столичных ресторана получили две звезды именитого рейтинга.

Одну звезду получили заведения Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva. Двойной награды удостоены рестораны Artest-Chef’s Table и Twins Garden.