Первые спроектированные вместе с горожанами дворы появились в Москве

Фото: vk / Сергей Собянин

Россия, Москва, улица Академика Скрябина Карта всех событий

Первые дворы, которые спроектировали вместе с жителями, появились в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 15 октября.

— В Москве появились первые дворы, спроектированные вместе с горожанами. Будущий облик дворовых территорий москвичи сначала обсуждали на собраниях жильцов и на встречах с архитекторами, — рассказал глава города.

Так, на улице Академика Скрябина жители попросили учесть неровный рельеф участка. В результате, по словам Собянина, на естественном холме появилась детская площадка с навесами, а спортивная коробка была перенесена.

Жители также получили кольцевой маршрут для прогулок, пробежек и поездок на велосипеде. Частью проекта «Проектируем район» являются 17 дворов и три сквера, уточнил глава города.

Два пилотных двора из пяти уже готовы, а еще в трех работы закончат до конца года. Жителям нравится такая идея, а судьба проекта будет решена после оценки его результатов, заключил Собянин.

6 октября Собянин рассказал, что с 2011 года в Москве благоустроили 441 улицу и общественное пространство на протяжении 337,7 километра. В будущем году в столице обновят еще 52 общественных пространства.

Уже произошло обновление более четырех тысяч дворов, 36 набережных, свыше 800 парковых территорий, специалисты отремонтировали свыше 20 миллионов квадратных метров дорог и нанесли более трех миллионов квадратных метров разметки, а также привели в порядок 400 территорий школ и детских садов.