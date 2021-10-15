Вирусолог рассказала, какие обследования нужны при ревакцинации от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ревакцинация необходима в том случае, если у человека значительно снизилось количество антител к коронавирусу. Для этого перед принятием решения стоит сдать соответствующий анализ крови. Об этом «Вечерней Москве» рассказала вирусолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник НГУ и Университета Миннесоты Маргарита Романенко.

— Россиянам стоит измерять свой титр, и если уровень антител упал, то советую пройти ревакцинацию. В России уже ревакцинировалось более одного миллиона человек, и у нас есть основания говорить, что это безопасно. Поэтому я рекомендую ввести одну дозу, после — измерить количество антител. Если их достаточно — остановиться на этом. Если нет — поставить второй компонент, — пояснила собеседница «ВМ».

По словам Романенко, сейчас ситуация с ревакцинацией в каждой стране разная. Некоторые из стран не торопятся повторно прививать всех граждан и ревакцинируют только людей из групп риска, в том числе и пожилых. Другие же (например, Израиль), наоборот, ревакцинируют все население, уточнила вирусолог. По ее словам, в России иная ситуация, поэтому мы не должны ориентироваться на другие страны.