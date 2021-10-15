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Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность «Российской энергетической недели»

Виктория Сикерина

Общество
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность «Российской энергетической недели»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Управление Росгвардии по столице и соединения Центрального округа войск национальной гвардии вместе с сотрудниками полиции обеспечили безопасность проведения международного форума «Российская энергетическая неделя — 2021». Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь главного управления Росгвардии по городу отметил, что в мероприятии приняли участие свыше 10 тысяч человек из 115 стран мира. Сотрудники тщательно обследовали объекты форума на наличие антитеррористической защищенности, а также охраняли периметр выставочного зала.

— В результате слаженной работы правоохранителей мероприятие прошло без нарушений общественного порядка, — сказал собеседник «ВМ».

Во вторник, 12 октября, в Росгвардии предложили не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ.

В случае принятия закона лицензию на покупку оружия не смогут получить россияне, в отношении которых по результатам проверки будет вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности.

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