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В Росгвардии предложили ужесточить получение разрешения на оружие

Юлия Курганова

Общество
В Росгвардии предложили ужесточить получение разрешения на оружие
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Росгвардии предложили не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае принятия закона лицензию на покупку оружия не смогут получить россияне, в отношении которых по результатам проверки будет вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности.

Также по результатам проверки могут аннулировать ранее выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия. Нововведения не коснутся военных и госслужащих.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что новые ограничения должны помешать получить доступ к оружию членам ОПГ и террористам, а также тем, кто хочет использовать его для преступных действий.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об оружии». Так как для проведения проверок у МВД и ФСБ должны появиться новые полномочия, Росгвардия предложила изменить федеральные законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».

Юрист перечислил средства самообороны, которые можно возить в машине. Без особых мер предосторожности автомобилисты могут возить в машинах газовые баллончики и электрошокеры отечественного производства. В большинстве случаев доступны и другие средства самообороны — ножи, а также резиновые и телескопические дубинки.

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