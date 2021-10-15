Бывший муж Мельниковой отговаривал ее от участия в шоу «Ледниковый период»

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Актриса Дарья Мельникова рассказала, что вопрос об участии в шоу «Ледниковый период» она обсуждала со своим бывшим мужем Артуром Смольяниновым.

Экс-муж актрисы посоветовал ей не участвовать в шоу, так как она может не справиться с этим.

— Он сказал: «Не участвуй, ты пропадешь». Из-за графика, конечно. Многие же понимают, что это трудно: совмещать такой проект с основной деятельностью. Кто-то это понимает, а кто-то — не до конца. И участвует, — добавила Мельникова.

Артур Смольянинов уже принял участие в этом проекте и ощутил на себе все последствия тяжелых репетиций. Однако Дарья Мельникова не пропускает тренировки и ответственно готовится к каждому поставленному танцу.

— Я здесь просто для того, чтобы делать каждый номер. У меня задача: четко дожить до вторника, пережить его — и дальше, — призналась собеседница Woman Journal.

Также актриса добавила, что на победу в проекте не рассчитывает.

«Ледниковый период» — телевизионное шоу, в котором фигуристы и звезды готовят совместные выступления на льду.

Ранее Дарья Мельникова и Артур Смольянинов официально расторгли брак, однако решили остаться друзьями ради своих детей. Причину развода бывшие супруги не разглашают.