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Московский зоопарк пригласил москвичей отпраздновать День снежного барса

Виктория Сикерина

Город
Московский зоопарк пригласил москвичей отпраздновать День снежного барса
Фото: pixabay.com
Россия, Москва, Большая Грузинская улицаКарта всех событий

Московский зоопарк организует тематическую программу 23 октября в честь Дня снежного барса. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказали в пресс-службе учреждения.

В зоосаде отметили, что для жителей столицы и туристов подготовят программу «По следам снежного барса».

— Экоклуб Московского зоопарка проведет интерактивную программу «По следам снежного барса», в рамках которой участники отправятся в познавательное путешествие, узнают уникальную информацию о жизни снежных барсов в природе и содержании снежных барсов в зоопарках и смоделируют вольер для этого вида, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что в рамках мероприятия специалисты проведут интересные лекции и познавательные лабораторные работы, а также сопроводят занятия забавной анимацией.

Продолжительность одной программы составит полтора часа. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение учреждения.

В понедельник, 11 октября, стало известно, что к наступлению зимы столичный зоопарк перешел на новый режим работы, он также готовит теплолюбивых животных к холодам.

Теперь посетить Московский зоопарк можно с 09:00 до 20:00. Отмечается, что многие животные уже набрали вес и готовятся к зимней спячке.

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