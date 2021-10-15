Первую книгу стихов Маяковского продали на аукционе за 1,3 миллиона рублей

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Первая книга стихов «Я», изданная в 1913 году, поэта Владимира Маяковского была продана на аукционе в Москве за 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в аукционном доме «Литфонд» в пятницу, 15 октября.

— На издательской обложке с рисунком галстука работы Маяковского видна подкраска, с высокой вероятностью сделанная рукой поэта. На внутренней стороне обложки экземпляра, выставленного на торги, сохранилась дарственная надпись художника Льва Шехтеля архитектору Марии Мочальской, — говорится в сообщении.

Стартовая цена лота составила 600 тысяч рублей, но она увеличилась до 1,3 миллиона рублей во время торгов.

Кроме того, сборник поэта под названием «Для голоса» был приобретен за рекордные 1,8 миллиона рублей, показав десятикратный рост по сравнению со стартовой ценой.

Книга была издана в 1923 году в Берлине в оформлении художника и архитектора Эля Лисицкого, отмечает Интерфакс.

28 сентября сообщалось, что кассету с невышедшей песней и интервью британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе за 370 тысяч датских крон. Запись песни датируется 5 января 1970 года.

В это время Леннон со своей женой Йоко Оно был в Дании. По предварительным данным, песню записали в неформальной обстановке, в этом приняли участие около десяти человек.