Психотерапевт из Бостона назвал четыре способа избавиться от стресса в пандемию

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Психотерапевт, писатель, исследователь и педагог из Бостона Бессель ван дер Колк в пятницу, 15 октября, выступил на онлайн-конференции на тему «Пандемия как посттравматическое стрессовое расстройство». На данном мероприятии побывал корреспондент «Вечерней Москвы».

При ответе на вопрос о способах успокоения себя и окружающих людей эксперт порекомендовал заниматься йогой и дыхательной гимнастикой, делать массаж и вовлекать в процесс расслабления все тело.

— Через дыхание, йогу, массаж, вовлечение своего тела — все это способствует успокоению. К сожалению, большинство людей в разных странах используют для этого алкоголь. А нужно помогать себе с помощью тела. Важно уметь себя «заякорить», чтобы вернуть себе состояние тотальной безопасности, — подчеркнул Бессель ван дер Колк.

Ранее психолог Андрей Зберовский в беседе с «ВМ» объяснил, что родители должны контролировать круг общения своего ребенка, чтобы вовремя выявить у него склонность к агрессии. Также необходимо следить за тем, чтобы у ребенка были друзья, и знать его цели в жизни.

Также эксперт подчеркнул, что в первую очередь родители должны наблюдать за людьми, которые окружают ребенка.