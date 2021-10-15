Фото: Из личного архива Татьяны Булановой

Российская певица Татьяна Буланова раскритиковала женщин, которые спустя долгие годы решили публично объявить о пережитых сексуальных домогательствах.

При этом артистка убеждена, что харассмент — это стыдное и неприятное слово.

— Вообще, для меня слово «харассмент» — это стыдно. Если ты стал известен и сейчас вдруг заявляешь о том, через что тебе пришлось пройти ради карьеры, — кто же ты тогда? Если речь о женщине, то это проститутка. Продалась, добилась желаемой цели и теперь решила, ничего не боясь, рассказать, что кто-то к ней приставал, — заявила певица.

По словам Татьяны Булановой, она никогда не была жертвой насильственных действий. Однако она подчеркнула, что никогда бы не рассказала общественности все подробности такой ситуации, если бы подобное произошло в ее жизни.

По мнению артистки, признанием женщина публично заявляет, что ее обманули и соблазнили.

При этом Буланова, по ее словам, подвергалась эмоциональному насилию: ревности, зависти, многочисленным обидам и ссорам.

— Слава богу, это было не физическое давление: если и были стычки, то небольшие и обоюдные. А морально — да, на меня давили, — заключила певица в интервью «Комсомольской правде».

В августе 52-летняя Татьяна Буланова поделилась подробностями личной жизни. Тогда стало известно, что у артистки появился новый избранник. Пара вместе уже более двух лет, но отношения они пытались скрывать.

Возлюбленный артистки оказался младше нее на 19 лет.