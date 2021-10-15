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Психотерапевт озвучил лучший способ помочь ребенку при депрессии после пандемии

Виктория Сикерина

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Психотерапевт озвучил лучший способ помочь ребенку при депрессии после пандемии
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Психотерапевт, писатель, исследователь и педагог из Бостона Бессель ван дер Колк выступил на онлайн-конференции на тему «Пандемия как посттравматическое стрессовое расстройство» в пятницу, 15 октября. На таком мероприятии побывал корреспондент «ВМ».

Эксперта спросили, что делать родителям, дети которых часто впадали в депрессивное состояние из-за дистанционного формата обучения во время пиковых моментов распространения заболевания.

Бессель ван дер Колк отметил, что важным компонентом взросления является игровая среда.

— Когда ты понимаешь, что ты часть комьюнити, для детей это важно. Это было у них отнято. У детей создавался дефицит взаимодействия с другими людьми. Поэтому часть исцеления — это когда ты по максимуму включаешь взаимодействие между людьми. Например, в качестве хорошей реабилитации для детей могут стать занятия в театральной группе. Там они вынуждены взаимодействовать, для них важно вернуть эту «синхронизацию». Очень исцеляющий фактор — это прикосновения, — заключил психотерапевт.

Также на конференции специалист обсудил способы успокоения себя и окружающих людей. Бессель ван дер Колк порекомендовал заниматься йогой и дыхательной гимнастикой, делать массаж и вовлекать в процесс расслабления все тело.

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