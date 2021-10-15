Названы пять знаков зодиака, которые чаще всего выбирают токсичных партнеров

Фото: Pexels

Астрологи считают, что по знаку зодиака человека можно определить не только его судьбу, профессию и качества характера, но и детали личной жизни. Так, специалисты назвали пять знаков зодиакального круга, которые чаще всего выбирают себе неподходящих партнеров и пребывают в токсичных отношениях.

Свободолюбивые Овны предпочитают доминировать и быть защитой в любовном союзе. Обычно они готовы взять на себя все обязанности в паре. Однако зачастую их партнер привыкает к такому образу жизни и начинает этим пользоваться, а впоследствии не замечает личности человека и его истинных желаний.

Эмоциональные, требующие внимания и любви Раки нередко путают настоящие чувства с ложной симпатией, что после заставляет их страдать. Представителям такого знака нравится проявлять заботу к возлюбленному, однако они хотят, чтобы это было взаимно. Если этого не происходит, Раки начинают вымещать весь негатив на партнере, который спустя время разрывает роман.

Наивные Весы тоже часто становятся жертвами токсичных отношений. Они внушают себе, что встречаются с хорошим и искренним человеком, что не является правдой. В итоге такой союз приносит исключительно отрицательные эмоции таким людям.

Даже сильные Козероги, которые на самом деле ранимы и беззащитны в душе, могут выбирать неподходящих спутников жизни. Зачастую представители этого знака одиноки, что сказывается на их душевном состоянии.

Рыбы по натуре привлекают манипуляторов и токсичных людей, которые «гипнотизируют» их сознание. Выбраться их таких отношений непросто, для этого представителям такого знака зодиакального круга необходима помощь родных и друзей, передает Пятый канал.

Ранее астролог Анна Лебеденко назвала самых нежных и романтичных мужчин по знаку зодиака.