XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы пять знаков зодиака, которые чаще всего выбирают токсичных партнеров

Виктория Сикерина

Общество
Названы пять знаков зодиака, которые чаще всего выбирают токсичных партнеров
Фото: Pexels

Астрологи считают, что по знаку зодиака человека можно определить не только его судьбу, профессию и качества характера, но и детали личной жизни. Так, специалисты назвали пять знаков зодиакального круга, которые чаще всего выбирают себе неподходящих партнеров и пребывают в токсичных отношениях.

Свободолюбивые Овны предпочитают доминировать и быть защитой в любовном союзе. Обычно они готовы взять на себя все обязанности в паре. Однако зачастую их партнер привыкает к такому образу жизни и начинает этим пользоваться, а впоследствии не замечает личности человека и его истинных желаний.

Эмоциональные, требующие внимания и любви Раки нередко путают настоящие чувства с ложной симпатией, что после заставляет их страдать. Представителям такого знака нравится проявлять заботу к возлюбленному, однако они хотят, чтобы это было взаимно. Если этого не происходит, Раки начинают вымещать весь негатив на партнере, который спустя время разрывает роман.

Наивные Весы тоже часто становятся жертвами токсичных отношений. Они внушают себе, что встречаются с хорошим и искренним человеком, что не является правдой. В итоге такой союз приносит исключительно отрицательные эмоции таким людям.

Даже сильные Козероги, которые на самом деле ранимы и беззащитны в душе, могут выбирать неподходящих спутников жизни. Зачастую представители этого знака одиноки, что сказывается на их душевном состоянии.

Рыбы по натуре привлекают манипуляторов и токсичных людей, которые «гипнотизируют» их сознание. Выбраться их таких отношений непросто, для этого представителям такого знака зодиакального круга необходима помощь родных и друзей, передает Пятый канал.

Ранее астролог Анна Лебеденко назвала самых нежных и романтичных мужчин по знаку зодиака.

Читайте также:
Гороскопысемейные отношения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Все мнения
О проекте