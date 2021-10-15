Институт ФМБА подал в Минздрав заявку на регистрацию препарата «Мир-19»

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Государственный научный центр «Институт иммунологии» ФМБА подал в Минздрав документы на регистрацию препарата для лечения коронавируса «Мир-19». Это следует из государственного реестра лекарственных средств в пятницу, 15 октября.

— Дата регистрации входящего номера — 14 октября 2021 года. Торговое наименование — «Мир-19», — говорится в сообщении.

Препарат предназначен для профилактики или лечения COVID-19 через интраназальное или ингаляционное введение, отмечает ТАСС.

15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что визит экспертов ЕМА в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения вакцины «Спутник V». Некоторые политики не хотят видеть российские вакцины в Европе, но РФПИ не видит этого от ЕМА, добавил он.

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Фонд ожидает, что специалисты агентства вернутся осенью для завершения проверки. Разные производители вакцин, по его словам, сталкиваются на разных рынках с различными препятствиями. Так, AstraZeneca запрещена в США, но разрешена в Европейском союзе, заключил Дмитриев.