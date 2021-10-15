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Доктор Мясников рассказал, как избежать похмелья

Лала Манушакян

Общество
Доктор Мясников рассказал, как избежать похмелья
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какого правила стоит придерживаться, чтобы утром проснуться без похмелья.

Единственный способ, который поможет избежать утренних головных болей от распития спиртных напитков, по мнению специалиста, — это умеренность употребления спиртных напитков.

— Умеренность накануне — единственный существующий эффективный метод борьбы с похмельем. Другого нет. Все остальное будет в той или иной форме ударом по организму, — сообщает доктор Lenta.ru.

Мясников добавил, что другие способы борьбы с похмельем безрезультатны и неэффективны. При этом режим распития спиртных напитков до 21:00 даст организму восстановиться за ночь.

Ранее Александр Мясников объяснил, какой картошкой можно отравиться. По мнению специалиста, на картошке могут быть позеленевшие пятна, которые содержат в себе вредные вещества — ядовитое соединение соланин. Доктор посоветовал употреблять молодую картошку с кожурой в запеченном или отварном виде, так как в ней будет содержаться калий, который полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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