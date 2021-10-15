Подписчики Кристины Асмус вычислили ее предполагаемого нового возлюбленного

Фото: instagram/asmuskristina

Последние несколько месяцев российская актриса Кристина Асмус держит интригу по поводу ее новых любовных отношений. После развода с юмористом и шоуменом Гариком Харламовым ее часто уличали в страстных романах. Однако сама звезда никак не комментирует подобные слухи и лишь еще больше подогревает интерес намеками.

При этом поклонникам все-таки удалось вычислить очередного избранника артистки. По их версии, Кристина Асмус встречается с телевизионным продюсером Борисом Кокиным. Подписчики актрисы сравнили публикации, которые выкладывали предполагаемые партнеры на страницах в социальных сетях.

Так, летом этого года Асмус проводила время в Подмосковье, там же она сняла провокационный видеоролик с молодым человеком. На кадрах заметно, как звезда едет с мужчиной на мотоцикле и трепетно обнимает его. Но лицо избранника девушка решила не показывать публике.

Однако в кадр попала серая кофта предполагаемого возлюбленного. Такую же одежду подписчики разглядели на фото Бориса Кокина.

При этом Кокин и Асмус подписаны друг на друга в соцсетях, передает издание Starhit.

— Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка пять лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала, — отвечает на слухи Кристина Асмус.

Комик Гарик Харламов на торжественном мероприятии появился вместе с 28-летней актрисой Катериной Ковальчук — им уже давно приписывали роман, пара решила объявить об этом.