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«Решила еще в 25 лет»: Бузова раскрыла имя будущего ребенка

Иван Юминов

Общество
«Решила еще в 25 лет»: Бузова раскрыла имя будущего ребенка
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как в будущем хочет сына, а также она уже успела придумать имя для дочери.

— Дочку я назову Машей. Я это решила еще в 25 лет. Машенька, Мария. Очень хочу дочку, — рассказала исполнительница.

Она, по собственному признанию, будет больше «работать» с сыном, а ее дочка станет «папиной принцессой». Бузова выразила уверенность, что воспитает своих наследников не так строго, как это делала ее мать.

При этом певица оговорилась, что «будет смотреть», как договорится с мужем. Родители иногда отпускали ее ночевать к подругам и брали с собой в путешествия, рассказала Бузова в YouTube-шоу «Начало».

15 октября актриса Елизавета Арзамасова, отмечая два месяца со дня рождения сына Льва, рассказала, что старается растягивать красивые минуты, «как леденец».

Пробелов в восприятии длиною в месяцы и годы, по ее словам, у нее нет, так как «каждый день — событие». Данный «естественный процесс» может застать ее во взрослой жизни, а сейчас она растягивает красивые минуты.

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