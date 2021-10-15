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Мурашко утвердил бесплатные лекарства для перенесших инфаркт и инсульт

Иван Юминов

Общество
Мурашко утвердил бесплатные лекарства для перенесших инфаркт и инсульт
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минздрав утвердил перечень бесплатных лекарств для перенесших инфаркт или инсульт пациентов. Это следует из приказа главы ведомства Михаила Мурашко в пятницу, 15 октября.

— Приказываю: утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов для медицинского применения для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, — говорится в документе.

Утвержденный перечень препаратов насчитывает 23 лекарства, отмечается на официальном портале правовой информации.

4 октября премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 5,1 миллиарда рублей на лекарства для зараженных коронавирусом. Такую меру поддержки обеспечат за счет Резервного фонда правительства.

В правительстве подчеркнули, что деньги предназначены для тех пациентов, которые получают медицинскую помощь амбулаторно. Все лекарственные средства будут выдаваться таким гражданам бесплатно по рецепту врача.

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