«Молю Бога»: Разин обратился к высшим силам с просьбой о выздоровлении Серова

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что сильно переживает за музыканта Александра Серова, который в настоящий момент борется с коронавирусом в одной из московских медицинских клиник.

— Очень переживаю за здоровье и жизнь Саши Серова... Сейчас он находится в реанимации с почти 80-процентным поражением легких, — отметил создатель группы «Ласковый май» на персональной странице в социальных сетях.

По словам Разина, Серов не стал вакцинироваться против коронавирусной инфекции, из-за чего «с ним случилась беда».

— Я молю Бога, чтобы Саша справился с этой болезнью. Это еще раз напоминает о том, что непривитые люди тяжело переносят эту болезнь. Будем молиться за Сашу... Саша держись, мы с тобой! — написал продюсер.

К словам Андрея Разина также присоединились его подписчики в соцсети Instagram. Они пожелали Александру Серову скорейшего выздоровления.

Ранее дочь артиста Мишель сообщила, что находящийся в реанимации певец проходит интенсивное лечение. По словам родственницы, Серов находится в надежных руках и под бдительным контролем, поэтому у нее не возникает сомнений в его выздоровлении.