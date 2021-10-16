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«Какие красивые»: Галкин показал, как танцуют Орбакайте с Пугачевой

Юлия Курганова

Общество
«Какие красивые»: Галкин показал, как танцуют Орбакайте с Пугачевой
Фото: instagram/maxgalkinru

Певцу Николаю Баскову 15 октября исполнилось 45 лет. Он устроил пышное торжество по этому поводу. Среди приглашенных на празднество знаменитостей были Татьяна Навка с супругом, Максим Галкин с Аллой Пугачевой, Валерия и Иосиф Пригожин, Кристина Орбакайте, Жасмин, Игорь Крутой, Валентин и Марина Юдашкины и еще множество друзей, родных и звезд.

После торжественной части и тостов началась дискотека. Под живое исполнение звездных гостей приглашенные пустились в пляс.

Не остались в сторонке и Алла Пугачева с дочкой Кристиной Орбакайте. Они вместе показали класс на танцполе, с удовольствием отжигая и даже не смущаясь камер. Видео с танцами опубликовал на своей странице в соцсети Instagram Максим Галкин.

Поклонники восхитились прекрасной формой звезд и отметили, что Примадонна с дочерью затмили всех остальных гостей.

«Аллочка — красотка!»; «Одно удовольствие смотреть на вашу семью!»; «Девочки — красотки»; «Какие красивые», — написали фолловеры.

Максим Галкин показал, как его дети убирают дом. Телеведущий опубликовал ролик, на котором его восьмилетние дети с энтузиазмом убирают дом, отказавшись ради этого занятия от обеда. Соответствующее видео он разместил в своем Instagram-аккаунте.

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