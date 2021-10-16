МВД и Минтранс подготовили ПДД для электросамокатов

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МВД и Министерство транспорта России предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это следует из проекта постановления правительства.

В частности, предлагается ограничить максимальную скорость 25 километрами в час.

— Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам, — указано в документе.

Авторы проекта постановления считают, что для детей младше семи лет передвижение на таких транспортных средствах должно проходить только в сопровождении взрослых.

Также предлагается разрешить гражданам старше 14 лет двигаться на СИМ по обочине дороги или правому краю проезжей части, но только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и там, где на дороге действует ограничение скорости до 60 километров в час.

При этом, людям на СИМ хотят запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства. Также в документе говорится, что водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов, сообщает РИА Новости.

Москвичи с начала сезона совершили семь миллионов поездок на электросамокатах. Этот показатель в 3,5 раза выше, чем в прошлом году. Прокат электросамокатов будет работать в столице как минимум до 1 ноября.