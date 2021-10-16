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При серии нападений в Канаде пострадали четыре человека

Юлия Курганова

В мире
При серии нападений в Канаде пострадали четыре человека
Фото: youtube.com

Четыре человека пострадали в результате серии нападений в канадском городе Калгари. Об этом сообщила в пятницу, 15 октября, полиция города.

Согласно заявлению полицейских, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападений в пятницу утром. Один из пострадавших рассказал, что на него напали с мачете.

Подозреваемого задержали и взяли под стражу.

— Мы продолжаем считать, что эти нападения были случайными и не имели ясного мотива, — сказано в заявлении полиции, передает телеканал CBC.

Отмечается, что двум пострадавшим были проведены операции и они находятся в больнице, третьему госпитализация не потребовалось, а четвертый был доставлен в больницу и вскоре выписан.

Один человек погиб при стрельбе в супермаркете в США, еще 12 пострадали. Стрельба произошла в городке Коллервилл в магазине сети Kroger. Нападавший покончил с собой.

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