Стало известно, в каком возрасте россияне начинают ненавидеть свою работу

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После 34 лет сотрудники часто сталкиваются с профессиональным выгоранием. Находясь во власти этого чувства, россияне часто теряют работу и длительное время не могут найти новую. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал HR-специалист Гарри Мурадян.

— В среднем выгорание сотрудника приходится на возрасте 34–40 лет. В это время человек осознает, что ненавидит свою работу и хочет делать что угодно, но только не это. Однако в таком возрасте менять профессию на 180 градусов крайне проблематично, ввиду чего многие уходят в депрессию и месяцами–годами остаются без работы, — подчеркнул собеседник «ВМ».

В Росстате недавно назвали средний возраст безработных людей в России. По мнению специалистов, в августе текущего года он составил 36,8 года. Отмечается, что россияне в возрасте до 25 лет составили 23 процента нетрудоустроенных от общего числа таковых. А 21 процент пришелся на жителей нашей страны старше 50 лет. В Росстате отметили, что число безработных мужчин и женщин в стране примерно одинаковое.

По мнению HR-специалиста Гарри Мурадяна, в 2021–2022 годах самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в России станут IT-специалисты, управленцы и специалисты банковского сектора. Зарплаты таких работников превышают 100 тысяч рублей, пояснил эксперт.