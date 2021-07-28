Эксперт назвал самые оплачиваемые профессии 2021–2022 года

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Сейчас и в ближайшем будущем наиболее высокие зарплаты готовы предложить IT-специалистам, управленцам и еще представителям нескольких позиций. Полный список высокооплачиваемых вакансий «Вечерней Москве» озвучил HR-специалист Гарри Мурадян.

— Хорошо оплачиваются управленцы, особенно во всех сферах, касающихся финансов и продаж. Высокие зарплаты сейчас в банковском секторе и потребительском — все, что касается товаров народного потребления. Например, директора крупных компаний. Корпоративные юристы высоко оплачиваются. Классическая история: много получают те, кто продает услуги или товары. И IT-специалисты, занимающиеся разработкой. Много — это, например, 22-летний парень получает 140 тысяч рублей. Все перечисленные позиции будут востребованы и в дальнейшем, — пояснил собеседник «ВМ».

Как уточнил Гарри Мурадян, в IT-индустрии есть такая специфика, когда все очень быстро меняется. И, например, язык программирования, который знает специалист, через два года может быть менее востребованным. Тогда представителям этой профессии приходится быстро переучиваться, заключил HR-специалист.