Синоптики сообщили москвичам о погоде 16 октября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 16 октября, погода в столичном регионе будет формироваться в первой половине дня в теплом секторе циклона, а уже ближе к вечеру скажется влияние окклюзии, переходящей в холодный атмосферный фронт.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 6–11 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в целом такая погода характерная для осени. Если здоровые и не метеозависимые люди могут отмечать только дискомфорт, то люди с различными недугами, с выраженной метеочувствительностью реагируют острее, часто связывают ухудшение самочувствия и обострение болезней с изменениями погоды.

Избежать влияния внешних условий невозможно, но можно избежать отрицательных последствий для организма и значительно уменьшить проявления метеопатических реакций при получении заблаговременно медико-метеорологических прогнозов. Они помогут своевременно принять лекарство рекомендованное врачом или провести необходимые профилактические меры.

«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в столичном регионе до субботы. В столице и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра до вечера 16 октября. Порывы ветра будут достигать в Москве 15–17 метров в секунду. Предупреждение действует с 20:00 14 октября до 20:00 16 октября.