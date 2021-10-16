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Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного витамина

Юлия Курганова

Общество
Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного витамина
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прием синтетических витаминов может привести к камнеобразованию в организме. Так он прокомментировал слова приглашенного в студию доктора медицинских наук Алексея Соболева.

Специалист объяснил, что синтетические витамины усваиваются в организме лишь на десять процентов, и порекомендовал принимать их в составе натуральных пищевых продуктов.

Мясников согласился с коллегой и предупредил, что такие препараты могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

— Конечно. Более того, если принимаете витамин С в виде таблеток, то он может у вас отложиться, усилить камнеобразование, — сообщил Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Он посоветовал отказаться от таких препаратов. Лучше есть цитрусовые, богатые витамином С.

Доктор Мясников рассказал о наследственных видах рака и как их можно избежать. Он подчеркивает, что один из видов генной мутации — синдром Линча, при котором активно развиваются наследственные виды рака: колоректальный, рак эндометрия, рак тазовых органов, а также рак желудка, яичников и груди.

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