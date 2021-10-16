«Проиграем за один день»: японцы испугались войны с Россией

Фото: Скриншот видео с Youtube https://youtu.be/NGVtaDhLVYM

В Японском море начались совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие-2021». Издание Yahoo News Japan встревожило своих читателей, написав материал о совместных учениях РФ и Китая.

— Японцы войны не хотят, но в других странах призывная система, и у всех есть армейский опыт. Если начнется война, Япония проиграет за один день. Что касается США, то им нужны только японские базы, и, если что-то произойдет, они тут же уйдут, как это было в Афганистане, — написал один из читателей.

— Если Китай нападет на Окинаву, Россия тут же атакует Хоккайдо. Именно в этом смысл постоянных учений на «северных территориях», — заключил другой пользователь.

По словам некоторых читателей, отношения между РФ и Китаем становятся крепче. Велика вероятность, что в случае кризиса на Тайване или Сенкаку КНДР не останется в стороне. К ним может присоединиться и Южная Корея, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс сообщил, что Еврокомиссия отметила выполнение Россией газовых контрактов.