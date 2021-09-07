В Китае предупредили об «остром кинжале России» у «горла Европы»

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Страны — члены НАТО опасаются Калининграда, так как в их глазах российский город на Западе — это «нож, приставленный к горлу Европы». Об этом говорится во вторник, 7 сентября, в материале на китайском портале Sina.

Автор статьи пишет, что по своему географическому положению Калининград, как может показаться, «зажат» между странами Европы. Однако это не так. Выход к Балтийскому морю придает региону стратегическую важность, он помогает сдерживать силы Североатлантического альянса.

При этом обновление военно-морской базы «Балтийск» позволит российской стороне разместить в регионе атомные подводные лодки на долгосрочной основе. Установленные на подлодках ракеты смогут «покрыть» основные страны Европы, сдерживая Запад.

В настоящее время в Калининграде уже размещены комплекс «Искандер» и ЗРК С-400 «Триумф», передает Newinform.

27 августа предвыборные агитационные плакаты развесили в Германии, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, с Калининградской областью в составе страны. Агитацию за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) развесили в городе Тетерове.

Идею для постеров скопировали с предвыборных плакатов политических партий 1949 года. При этом на них изобразили карту Германии довоенных лет с Калининградским регионом в составе страны. Также на плакаты нанесли Восточную Пруссию и Польшу. Однако представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что политическая партия не имеет отношения к произошедшему. По его мнению, такие плакаты должны быть убраны с улиц города.

Политолог Владимир Соломонов оценил провокационные листовки ФРГ с Калининградом. Он подчеркнул, что они могут быть спланированной акцией Запада на фоне предстоящих выборов в Германии.