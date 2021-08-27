«Антироссийская акция»: политолог оценил провокационные листовки ФРГ с Калининградом

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Листовки с «немецким» Калининградом могут быть спланированной акцией Запада на фоне предстоящих выборов в Германии. Об этом в пятницу, 28 августа, рассказал политолог Владимир Соломонов.

Предвыборные агитационные плакаты развесили в Германии, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, с Калининградской областью в составе страны. Агитацию за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) развесили в городе Тетерове.

Идею для постеров скопировали с предвыборных плакатов политических партий 1949 года. При этом на них изобразили карту Германии довоенных лет с Калининградским регионом в составе страны. Также на плакаты нанесли Восточную Пруссию и Польшу. Однако представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что политическая партия не имеет отношения к произошедшему. По его мнению, такие плакаты должны быть убраны с улиц города.

Соломонов подчеркнул, что развешанные листовки можно считать провокацией отдельных лиц в отношении РФ.

— Сомневаюсь, что это ошибка, которая была допущена по невнимательности. Скорее всего, это хорошо спланированная антироссийская акция, направленная на дестабилизацию отношений между РФ и Германией, — отметил политолог.

По его словам, листовки могут быть спланированной предвыборной акцией. Так, ФРГ может заявлять свои права на российский Калининград. Он добавил, что подобные действия можно расценивать как угрозу территориальной целостности России, пишет «Экономика сегодня».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к появившимся в Германии плакатам. Однако он подчеркнул, что данные листовки не имеют отношения к официальной позиции властей Германии.

В субботу, 21 августа, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет станет новым канцлером Германии. Также она подчеркнула, что будущие выборы в бундестаг станут первыми с 1994 года, в которых не будет принимать участие действующий федеральный канцлер.

Ангела Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство голосов партия сформирует правительство с новым главой государства.

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет ранее выступил с заявлением, что Германия готова предпринять новые санкционные шаги в отношении России, если Москва позволит себе «агрессивные действия» против Украины.