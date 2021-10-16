XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тела четырех россиян обнаружили в сауне отеля в Албании

Дарья Чентаева

Происшествия
Тела четырех россиян обнаружили в сауне отеля в Албании
Фото: moscow-live

В сауне отеля в Албании были найдены тела четырех граждан РФ. Причиной смерти стало удушье. Об этом сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию.

— Около 22.20 (23.20 мск) в сауне отеля в (деревне) Керрет (округа) Каваджа были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись, — сообщается в материале.

По данным правоохранительных органов, среди погибших — двое мужчин и две женщины. Им было от 31 до 58 лет, сообщают РИА Новости.

Ранее стало известно, что подозреваемых в ритуальном убийстве под Рязанью заключили под стражу. По подозрению в убийстве 15-летнего подростка задержаны бывший отчим мальчика, мужчина 1969 года рождения, и его знакомая 1992 года рождения. Мужчина и женщина свою вину не признали.

В настоящее время в отношении задержанных, по данным СК, проводятся следственные действия. Ведомство назначило судебные медико-криминалистическую и ситуационную экспертизы. Также правоохранители допросили свидетелей инцидента. Оба подозреваемых арестованы до 10 декабря.

Читайте также:
АлбанияМВДРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Все мнения
О проекте