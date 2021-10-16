Тела четырех россиян обнаружили в сауне отеля в Албании

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В сауне отеля в Албании были найдены тела четырех граждан РФ. Причиной смерти стало удушье. Об этом сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию.

— Около 22.20 (23.20 мск) в сауне отеля в (деревне) Керрет (округа) Каваджа были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись, — сообщается в материале.

По данным правоохранительных органов, среди погибших — двое мужчин и две женщины. Им было от 31 до 58 лет, сообщают РИА Новости.

Ранее стало известно, что подозреваемых в ритуальном убийстве под Рязанью заключили под стражу. По подозрению в убийстве 15-летнего подростка задержаны бывший отчим мальчика, мужчина 1969 года рождения, и его знакомая 1992 года рождения. Мужчина и женщина свою вину не признали.

В настоящее время в отношении задержанных, по данным СК, проводятся следственные действия. Ведомство назначило судебные медико-криминалистическую и ситуационную экспертизы. Также правоохранители допросили свидетелей инцидента. Оба подозреваемых арестованы до 10 декабря.