Технополис «Москва» попал в мировой рейтинг особых экономических зон

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис Москва»

Особая экономическая зона «Технополис «Москва»» попала в мировой рейтинг Global Free Zones of the Year британского издания fDi Magazine. Технополис стал лидером в номинации «Развитие медицинских технологий и фармацевтических препаратов, связанных с COVID-19». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На территории технополиса «Москва» располагается большое количество продукции для сферы здравоохранения — от лекарственных препаратов до дезинфекционного оборудования. Также здесь организовано производство вакцин и создан завод по выпуску онкопрепаратов.

Важную роль в развитии кластера сыграла поддержка со стороны особой экономической зоны в виде дополнительных льгот, установленных в 2020 году из-за COVID-19. Также здесь постоянно совершенствуются сервисы для предпринимателей, работающих на территории ОЭЗ столицы.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва»» Геннадия Дегтева, международное признание московской особой экономической зоны доказывает эффективность работы всего технологического сообщества ОЭЗ столицы.

— Резиденты технополиса внесли значимый вклад в борьбу с коронавирусом как в России, так и за рубежом. Только за 2020 год предприятия особой экономической зоны поставили более восьми тысяч единиц товаров для борьбы с пандемией в 45 регионов страны, — сообщил Геннадий Дягтев.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва»» включает в себя пять площадок общей площадью более 200 гектаров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в пресс-службе городского хозяйства Москвы заявили, что на юге столицы появился спорткластер для любителей экстремального спорта.