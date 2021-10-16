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В Польше предложили ввести новые санкции против РФ

Дарья Чентаева

Политика
В Польше предложили ввести новые санкции против РФ
Фото: Pixabay

Польский институт международных исследований предложил Европе ввести в отношении РФ новые санкции в связи с ее «агрессивной политикой». Об этом сообщает RT со ссылкой на бюллетень организации.

— В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей, — говорится в документе.

По словам представителей института, необходимо «ввести ограничения» в банковской и энергетической сферах. Кроме того, в Польше советуют «усилить поддержку гражданского общества в РФ через социальные сети и дипломатические каналы». Институт также рекомендует странам Европы субсидировать российские СМИ и НПО, передает RT.

В начале недели Европейский союз (ЕС) расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией, добавив в него восемь человек. Причиной для этого, как следует из документа, якобы послужил «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Новыми фигурантами списка в основном стали служащие в судебных органах Крыма и Севастополя.

Кроме того, в список попал глава Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю Леонид Михайлюк. Всего в перечне находятся 185 физических лиц и 48 организаций.

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