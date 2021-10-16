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Экспорт столичного светового оборудования в 2021 году вырос на 84 процента

Дарья Чентаева

Город
Экспорт столичного светового оборудования в 2021 году вырос на 84 процента
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столица стала лидером по поставкам светового оборудования среди всех регионов России. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отмечает Ефимов, за семь месяцев московские компании экспортировали на 84 процента больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

— За последние два года столичным экспортерам удалось увеличить объем поставок электроосветительного оборудования почти в два раза. Такой рост позволил закрепить за столицей звание главного региона — экспортера этого вида продукции, — добавил заместитель мэра по вопросам экономической политики.

Столица экспортирует светильники, гирлянды, лампы и промышленное освещение, полупроводники и другое светодиодное оборудование. В настоящее время поставки совершаются в 81 страну. Среди главных заказчиков — Казахстан, Белоруссия, Ирландия, Германия, Болгария, Корея и Китай.

Специалисты центра поддержки и развития экспорта «Моспром» сообщили, что столица продолжит увеличивать поставки в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 октября стало известно, что экспорт столичных вегетарианских продуктов вырос более чем в 1,5 раза. Так, экспорт столичных производителей вегетарианских продуктов за первые семь месяцев 2021 года составил 136,36 миллиона долларов. Это на 66,7 и 73,5 процента больше, чем за аналогичные периоды 2020 и 2019 годов.

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