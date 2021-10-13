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Экспорт столичных вегетарианских продуктов вырос более чем в 1,5 раза

Михаил Алимов

Город
Экспорт столичных вегетарианских продуктов вырос более чем в 1,5 раза
Фото: Pexels

Экспорт столичных производителей вегетарианских продуктов за первые семь месяцев 2021 года составил 136,36 миллиона долларов. Это на 66,7 и 73,5 процента больше, чем за аналогичные периоды 2020 и 2019 годов. Об этом в среду, 13 октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На долю Москвы приходится 14,3 процента общероссийского объема поставок вегетарианских товаров. С этим показателем столица вошла в первую тройку регионов-экспортеров. Драйвером развития московского экспорта стали шоколадные изделия, приготовленные без ингредиентов животного происхождения. Объем их поставок вырос на 54 процента относительно 2020 года и на 65,9 процента относительно 2019 года, — рассказал он.

По его словам, на шоколад приходится почти 42 процента московского экспорта вегетарианских продуктов. В целом в текущем году увеличились поставки всех видов товаров этой сферы. Столица поставляет продукцию в 77 стран, из этого числа семь рынков появились только в этом году. Самые крупные покупатели — Беларусь, Казахстан, Пакистан, Монголия, Азербайджан, Бангладеш, Узбекистан, Кыргызстан и Германия.

— Если говорить о конкретных вегетарианских товарах, помимо шоколада, среди лидеров по объему — готовые продукты из цельных злаков (например, мюсли и хлопья). Их экспорт составил 10 миллионов долларов. Также популярны готовые к употреблению изделия из фруктов и орехов: их поставили на сумму 4,68 миллиона долларов. Экспорт разнообразных соков составил 6,27 миллиона долларов, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В распространении товаров, анализе и поиске новых рынков, а также в подборе необходимых контрагентов, способных договориться о выходе компании на международный уровень, предпринимателям помогают власти столицы и, в частности, центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что объем обрабатывающей промышленности в столице увеличился более чем на 20 процентов, экспорта — почти на 30 процентов. По его словам, в Москве производят порядка 13 процентов промышленной продукции всей страны. Объем производства на душу населения в столице превышает средний по России показатель.

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