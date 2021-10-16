Андрей Бочкарев: Более 20 домов по реновации передадут под заселение до конца года

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По программе реновации планируется передать 23 жилых корпуса в четвертом квартале текущего года. В новые квартиры въедут около 15 тысяч горожан. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— До конца года по программе реновации начнется заселение 23 новостроек в девяти административных округах столицы. За это время новое жилье будет предоставлено порядка 15 тысячам москвичей, проживающих сейчас в 68 старых домах, — сообщил Бочкарев.

По словам Бочкарева, всего в текущем году планируется начать переселение 36 тысяч горожан.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, новое переселение начнется в девяти административных округах города.

— В октябре планируется начать заселение четырех домов в районах Головинский (САО), Зюзино (ЮЗАО), Проспект Вернадского (ЗАО) и в Троицке (ТАО). Также смотровые ордера в шесть новостроек в ноябре получат участники программы в районах Гольяново (ВАО), Рязанском, Люблино (ЮВАО) и Хорошево-Мневники (СЗАО), — заявил Левкин.

Он отметил, что другие 13 домов будут переданы под заселение еще в восьми административных округах и десяти районах Москвы.

По словам президента НИУ МГСУ, председателя Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерия Теличенко, в связи с реновацией улучшаются условия проживания не только ее участников, но и жителей соседних домов.

— Это происходит за счет создания новых комфортных внутриквартальных пространств для отдыха и прогулок, строительства новых школ и поликлиник, — заключил Теличенко.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Благодаря ей, новое жилье получат около одного миллиона жителей столицы.

Ранее руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин заявил, что в столичном районе Перово в рамках программы реновации построят семь объектов образования. Кроме того, он рассказал, что для волнового переселения жителей в районе подобраны 15 стартовых площадок общей площадью 204,1 тысячи квадратных метров. Расселить в Перове планируют 196 домов, а пять из них реконструируют и приспособят под современные нужды.